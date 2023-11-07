«ألما باى ريزورت» أجدد فنادق «صن رايز» فى الغردقة

افتتحت مجموعة «صن رايز» فندق «صن رايز ألما باى ريزورت» الواقع فى مدينة الغردقة. ويعد «صن رايز ألما باى ريزورت» المشروع الأحدث للمجموعة، ويتمتع بموقع مميز فى طريق «سفاجا» يجمع بين واحد من أفضل مناطق المدينة بالقرب من سلسلة فنادق «كلستر»، وهو «صن رايز جاردن بيتش ريزورت» و«صن رايز مملوك بلاس ريزورت» و«صن رايز كريستال باى ريزورت».

الروح الطيبة، أو «ألما» باللغة اللاتينية ما هو إلا إطار عام للإحساس الطاغى على نزلاء «صن رايز أالما باى ريزورت» لما يحمله الفندق من هدوء وراحة نفسية يبتغيها الكل. الفندق مناسب للعائلة لما فيه من أنشطة مناسبة لجميع الأعمار ونادٍ مخصص للأطفال به العديد من الوسائل الترفيهية بين الطهى والتلوين والأنشطة التعليمية. كل هذا إلى جانب الأنشطة المخصصة للكبار التى تجمع النادى الصحى والنادى الرياضى.

يضم الفندق ٢٢٦ غرفة وجناحا مناسبة للعائلة وتجمع كل ما يحتاجه الضيف، تختلف إطلالاتها بين الحديقة وحمام السباحة والبحر ليكون لديك حرية اختيار إجازتك المفضلة. يتمتع الفندق بمساحات خضراء واسعة تحيط كل ركن فيه لتستمتع بالهواء النقى وما تجلبه الحدائق والأشجار من راحة وهدوء وسلام، وخاصة عندما يكون متداخلا مع الألوان الزرقاء الفيروزية للبحر الأحمر والشاطئ الخاص الذى يشبه الجزيرة وألوان حمامات السباحة الثلاثة المخصص منها واحد للصغار وآخر به الملاهى المائية «اكوا بارك».

يضم المنتجع ٣ مطاعم من مطاعم «صن رايز» حيث الطهاة المحترفين والمكونات عالية الجودة، وهو مطاعم «هليودورو» العالمى ذو البوفيه المفتوح ومطعم «منزوكو» الآسيوى ومطعم «بازيليكو» الإيطالى. كما أنه يضم ٨ أماكن مخصصة للمشروبات والوجبات الخفيفة، البعض منها على حمامات السباحة والأخرى على الشاطئ إلى جانب النادى الليلى المخصص للكبار فقط.

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