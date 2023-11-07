النائب هشام الشعيني يثمن تصدر جامعة القاهرة للتصنيفات العالمية

أشاد النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر بتصدر جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية لأفضل 100 جامعة عالمية في 3 تخصصات وتتقدمها عن أقرب جامعة مصرية لها بثلاثمائة مركز.

واعتبر " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم بوجود جامعة القاهرة ضمن أكبر الجامعات العالمية في المربع الذهبي للتخصصات ومجموع ثمانية تخصصات في افضل مائة في شنغهاي وQS وهندسة البترول في افضل 50 جامعة بمثابة نجاح عالمى كبير ومرقوق حققته جامعة القاهرة العريقة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحديث منظومة التعليم الجامعى

ووجه النائب هشام الشعينى التهنئة القلبية للدكتور محمد عثمان الخشت ولجميع قيادات واعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالبات والطلاب داخل جامعة القاهرة معرباً عن ثقته التامة فى أن جامعة القاهرة سوف تواصل نجاحاتها اقليمياً وعربياً ودولياً

كما وجه " الشعينى " كل التحية والتقدير والاحترام لجميع قيادات جامعة القاهرة على الدور الكبير الذى تقوم به جامعة القاهرة تجاه جميع القضايا التنموية فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها والربط الحقيقى بين التعليم الجامعى واحتياجات سوق العمل اضافة الى اطلاق الجامعة لمئات القوافل الطبية فى مختلف محافظات مصر بصفة عامة والمحافظات والمناطق النائية بصفة خاصة فى سيناء ومطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر معرباً عن أمله فى أن تأخذ جميع الجامعات المصرية الحكومة والأهلية والخاصة نفس النهج الرائع والناجح الذى تقوم به جامعة القاهرة فى خدمة القضايا الوطنية والمشروعات القومية العملاقة

وأعرب النائب هشام الشعينى عن أمله فى التوصل الى عقد بروتوكول تعاون فيما بين الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر وجامعة القاهرة لتطوير وتحديث زراعات قصب السكر بصفة عامة واجراء تجارب زراعة سلالات جديدة من قصب السكر بصفة خاصة بما يكفل زيادة انتاجية قصب السكر وترشيد استهلاك المياه لهذه الزراعة الاسترتيجية والمهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من قصب السكر والاتجاه الى تصدير السكر المصرى لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف