وكيل مجلس النواب يلتقي نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

استقبل محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب اليوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023 بمقر مجلس النواب السيدة كيم يونج جو نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية الوفد المُرافق لها.

في مُستهل اللقاء، أعرب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب عن ترحيبه بالوفد البرلماني الكوري، مؤكداً على عمق وتاريخية العلاقات المصرية – الكورية، والتي تشهد زخماً إيجابياً مؤخراً في ضوء حرص القيادة السياسية في كلا البلدين الصديقين على تعزيزها على شتى الأصعدة والمستويات في ظل ما تتسم به من نتاج تراكمي للتعاون الوثيق، ومُتطلعاً لتعزيز العلاقات المصرية – الكورية خاصة فيما يتعلق بالتبادل والتعاون الصناعي والاقتصادي وصناعات القيمة المُضافة، في ضوء الثقة المصرية بالصناعات الكورية.

خلال اللقاء، استعرض وكيل مجلس النواب جهود الدولة المصرية قيادة وشعباً في بناء أسس الجمهورية الجديدة في شتى المجالات، وما تحقق من طفرات في مصر خاصة في مجالات التعليم العالي بزيادة عدد الجامعات وإدخال التخصصات الحديثة بها، فضلاً عن بناء المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والمدن الذكية وفي مُقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، كما أشار وكيل مجلس النواب إلى أن مصر لديها ميزة نسبية في المجال التجاري بعقدها اتفاقيات للتجارة الحرة مع القارة الأفريقية والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي وهو ما يُضفي ميزة مُتعلقة بسهولة نفاذ المُنتجات المصرية إلى تلك الأسواق، داعياً الجانب الكوري إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية الواعدة.

كما استعرض محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب التطورات الحالية في الأراضي الفلسطينية مؤكداً حرصه على إيضاح حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي، ومُشدداً على أن ما يحدث حالياً في فلسطين ناجم عن عدم نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.



من جانبها، عبرت السيدة كيم يونج جو نائبة رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية عن امتنانها الشديد لهذه الزيارة وهذا اللقاء مؤكدة على أن مصر دولة رائدة ولها مكانة جيوسياسية فريدة تُعطيها أهمية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أكدت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الكورية على حرص بلادها على تعزيز العلاقات الكورية – المصرية، خاصة في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية.