التموين: المنتج المحلي يقلل من فاتورة الاستيراد

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مصر كانت تستورد كميات كبيرة من السلع الغذائية، ولكن القيادة السياسية وجهت دعمًا كبير للمصانع من أجل إنتاج الغذاء بصورة محلية، خاصة وأن أزمة كورونا والحرب على روسيا أثرت سلبًا على إنتاج الغذاء في كل دول العالم.



وتابع "خليل"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، برنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة تقدم كل الدعم لتشغيل المصانع في كل أنحاء الدولة، مشيرًا إلى أن هيئة المواصفات القياسية وهيئة سلامة الغذاء تضع المواصفات الفنية للسلع المصري، لكي تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية.



وأضاف أن المنتج المحلي يقلل من فاتورة الإستيراد، وبالتالي يحافظ على العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن هناك رقابة جيدة من جميع الهيئات الحكومة لتعزيز المنتج المصر يمن حيث الرقابة والجودة.



ولفت إلى ن مصر أصبحت دولة رائدة في صناعة الألبان والجبن ، خاصة الجبنة الرومي ، ولهذا لا يوجد مبرر لشراء الالبان والجبن من الخارج.