إيهاب رمزي يحيي صمود الفلسطينيين في وجه الاحتلال وتمسكهم بأراضيهم

وجه الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، تحية تقدير واحترام للشعب الفلسطينى الشقيق على صموده فى وجه الاحتلال الإسرائيلى، رغم قسوة الظروف والمعاناة الخطيرة والظروف المعيشية الصعبة التى يعاني منها إلا أنه لايزال حريصًا كل الحرص على التمسك بحقوقه المشروعة.



وقال "رمزى" فى بيان له أصدره اليوم: إن الشعب الفلسطينى رغم النيران والقنابل والصواريخ التى تحاصره من جيش الاحتلال الصهيونى الا أنه لم يترك أرضه رغم صمت المجتمع الدولى الذى انكشف أمام العالم كله وأن ملف حقوق الانسان لدى المجتمع الدولى هو ملف سياسى وليس حقوقى فى محاولة للتدخل فى الشئون الداخلية لبعض الدول تحت ستار حقوق الانسان والسؤال: أين المجتمع الدولي من ملف حقوق الانسان فى فلسطين مؤكداُ أن الكارثة الانسانية للفلسطينيين لم تحرك المجتمع الدولى.



وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن المجتمع الدولى تناسى حقوق الانسان الفلسطينى وحتى الان المجتمع الدولي ينحاز انحيازاً سافراً للاحتلال الاسرائيلى الذى يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وليس ملاحقة حماس لان سلطات الاحتلال الاسرائيلى قامت بتصفية وقتل أكثر من 10 آلاف من الابرياء الشهداء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين مؤكداً أن ماتدعيه سلطات الاحتلال الإسرائيلى بأنها فى حالة دفاع عن النفس كلام كاذب ولا أساس له من الحقيقة لأنها ترتكب جرائم حرب وإبادة للشعب الفلسطينى الأعزل فالدفاع على النفس لايكون أبدًا لتصفية وسفك دماء الأبرياء.



وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن الفلسطينيين تصدوا بكل قوة لخطط جيش الاحتلال الاسرائيلى لتهجيرهم من اراضيهم فى قطاع غزة والضفة الغربية مشيراً الى أنه على الرغم من الأوضاع المأساوية والكارثية في قطاع غزة والتى تزداد سوءا خاصة بعد إغلاق الاحتلال الاتصالات بشكل كامل عن القطاع وقطع الكهرباء والمياه وتدمير المستشفيات والمنشآت والمنازل داخل القطاع إلا أن هناك عقيدة راسخة لدى الشعب الفلسطينى الأعزل بعدم ترك أراضيهم



وأدان بشدة إعلان الاحتلال الإسرائيلي فصل شمال غزة عن جنوبها وقيام جيش الاحتلال بعمل كماشة كبيرة على القطاع، حتى تقترب من غزة من الناحية الساحلية وكذا الناحية الشرقية بهدف تخويف المواطنين الفلسطينيين حتى يشعروا باليأس معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الشعب الفلسطينى على مواصلة صموده فى وجه الاحتلال الاسرائيلى



وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : أين المجتمع الدولى من استخدام الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 26 ألف طن من المتفجرات وقد يصل نصيب الفرد الواحد منها 15 طناً ويقدر بأكثر من قنبلة نووية ؟ وأين المجتمع الدولى من محاولات



جيش الاحتلال التفرد بكل مكان لوحده وفصل الشمال عن الجنوب وإزاحة كل سكان الشمال ومن ضمنهم من مدينة غزة ويقدر عدد سكانها بمليون و400 ألف مواطن إلى الجنوب ؟

مؤكداً أن مواقف مصر الحاسمة والواضحة والناجحة تجاه تهجير مواطنى غزة الى سيناء

وقال الدكتور إيهاب رمزى إن جيش الاحتلال فشل في التوغل بريا في غزة وعاد مجدداً للقصف والبدء بمخيم جباليا وإزاحتهم من ناحية الشمال لإرهاب المدنيين وإزاحتهم نحو الجنوب

مؤكداً أن جميع جرائم الحرب والمجازر البشرية والدموية التى قامت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين على مدى شهر كامل وراح ضحيتها أكثر من عشرة الاف من الشهداء الابرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين لن تسقط بالتقادم وسوف يأتى اليوم الذى سيتم فيه محاكمة جميع من ارتكبوها وفى مقدمتهم حكومة جيش الاحتلال ومشيداً بحرص الفلسطينيين والبرلمانات العربية على توثيق هذه الجرائم لتقديمها الى المحكمة الجنائية الدولية

