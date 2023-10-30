استشهاد فلسطيني ثان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها جنين ومخيمها

استشهد شابان، وأصيب 9 آخرون، فجر اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر للوكالة الرسمية استشهاد شابين برصاص الاحتلال هما: أمير عبد الله شربجي متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، ونورس إبراهيم بعجاوي (28 عاما).

وقال إن مركبات الإسعاف نقلت إلى المستشفى 6 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، طفلا من مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس خميس في المخيم، واعتقلت الطفل فيصل الرشق، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مواطنا من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر أيضا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت محمد صالح، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وفي سياق متصل استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب 9 آخرون، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى فى "جنين" ومُخيمها، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر بالمدينة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة مُسيرة فوق المدينة قبل إطلاقها عددًا من الصواريخ على المنازل والشوارع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالمخيم والمدينة ووقوع دمار كبير في الممتلكات.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت مصادر طبية استشهاد 4 شبان عُرف منهم: أمير عبد الله شربجي متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، ونورس إبراهيم بعجاوي (28 عاما).

ونقلت مركبات الإسعاف إلى المستشفى 6 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة، وتحاصر قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية المستشفى من الخارج.