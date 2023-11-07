مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تشارك بالمؤتمر الدولي المرأة في الإسلام

تشارك مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في المؤتمر الدولي «المرأة في الإسلام» تحت عنوان "المكانة والتمكين"، والذي تنظمه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، وتستضيف المملكة العربية السعودية فعالياته التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الـ٨ من نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تلقي مستشار شيخ الأزهر كلمة في جلسة العمل الثانية بالمؤتمر حول «دور الفتوى في تأكيد مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام» بحضور نخبة من الوزراء والعلماء والمفكرين.

الرد على الشبهات والمغالطات التي يثيرها المغرضون

قالت مستشار شيخ الأزهر الدكتورة نهلة الصعيدي، إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على النجاحات النسائية المشرفة، والمكتسبات التي حققتها المرأة المسلمة على مر التاريخ وحتى الوقت الحاضر، كما يهدف إلى إبراز دور المرأة ومساهمتها في تنمية دول المنظمة منذ تأسيسها، والرد على الشبهات والمغالطات التي يثيرها المغرضون الذين يهدفون إلى إظهار الدين الإسلامي وكأنه ينتقص من حقوق المرأة، وذلك من خلال التأكيد على أن التعاليم الإسلامية لطالما أنصفت المرأة.

يتضمن المؤتمر (٥) جلسات عمل؛ يناقش خلالها وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون من الجنسين مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، بالإضافة إلى آفاق تمكين المرأة المسلمة في التعليم والعمل، جنبًا إلى جنب مع مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمعات المعاصرة.

كانت لجنة القدس بمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشَّريف قد أعلنت دعمها الكامل للشَّعب الفلسطـينيِّ الأبيِّ لصموده ضدَّ العدوان الصُّهــيونيِّ، الَّذي لا يزال يكشف حينًا بعد حينٍ عن صَلفه وسعيه في تقويض مساعي السَّلام بما ينتهجه من استهداف الآمنين والمدنيِّين والجرحى والمرضى، والأطفال، في اعتداءٍ صارخٍ يندى له جبين الإنسانيَّة.

أكدت لجنة القدس أنَّ القضيَّة الفلسطينيَّة ستظلُّ القضيَّة المركزيَّة لشعوب العالمين العربيِّ والإسلاميِّ، وشعوب العالم الحرِّ، وأنَّ هذه الشُّعوب لن يُمحى من ذاكرتها اغتصاب الصَّهــاينة لقطعةٍ غاليةٍ من أراضيها، لا سيَّما وأنَّها تضمُّ القبلة الأولى للمسلمين.



أشارت لجنة القدس الى أنَّ السِّياسة الَّتي ينتهجها الكيان الغاصب في تغيير الهُويَّة العربيَّة والإسلاميَّة للقدس، من خلال فرض سياسة الأمر الواقع، وتزييف الحقائق بإعلامٍ كاذبٍ مفترٍ ما هي إلَّا محاولاتٌ بائسةٌ وفاشلةٌ أمام وعي الشَّباب العربيِّ والمسلم الَّذي يعي جيدًا تلك المخطَّطات الخبيثة للكيان الصُّهيــونيِّ.



أضافت اللجنة أنَّ فلسطين ستظلُّ عربيَّةً رغم تكرار هذه الاعتداءات الممنهجة، والادِّعاءات الزَّائفة، وأنَّ هذا الاحتلال الغاشم سيزول حتمًا بمقتضى وعد الله ورسوله.

أكدت لجنة القدس إنَّ ما تقوم به قوَّات الاحتلال الصُّهيونيِّ من عدوانٍ صارخٍ وأعمالٍ إجراميَّةٍ وإرهابٍ غاشمٍ لا ترتضيه الشَّرائع السَّماويَّة ولا القوانين الدَّوليَّة، ولا الآداب الإنسانيَّة، ولن يغيِّر القضيَّة عن حقيقتها.

تدعو اللَّجنة قادة العالم إلى اتِّخاذ موقفٍ جادٍّ وخطواتٍ عمليَّةً تتجاوز عبارات الشَّجب والتَّنديد تجاه هذه الانتهاكات والممارسات غير الإنسانيَّة بحقِّ الشَّعب الفلسطينيِّ أطفالًا ونساءً وشبابًا.