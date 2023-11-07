الدولي لحقوق الإنسان: الاحتلال يرتكب المزيد من الانتهاكات بحق الإنسانية في غزة

قال رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، الدكتور هيثم أبو سعيد، إن الاحتلال يرتكب مزيدا من الانتهاكات بحق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي في غزة.

وأضاف “أبو سعيد” في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن المفوض السامي يدعم وقف العمل العسكري في غزة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم، واتفاقية جنيف الرابعة تحرم المساس بالمدنيين وتحمي المؤسسات الصحية ودور العبادة.

الأمين العام للأمم المتحدة

وأكد رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جدد تأكيده على وقف إطلاق النار في غزة وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات.

حقوق الإنسان

وتابع: “على الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، أن تتقدم بطلب عاجل لمجلس حقوق الإنسان لإعلان كل اللجان المعتمدة بالمجلس، من أجل مناقشة الموضوع الذي تقدمت به الدولة الأعضاء، تحت مسمى مناقشة الانتهاكات في غزة”.