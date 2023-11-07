اصطفاف سيارات الإسعاف أمام معبر رفح استعدادًا لاستقبال مصابي غزة

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أنه يتم ضخ مزيد من المساعدات لإغاثة غزة، حيث يوجد نحو 74 شاحنة مساعدات دخلت القطاع عبر معبر رفح أمس.

وذكر مراسل “القاهرة الإخبارية” أنه وصل إلى معبر رفح البري دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية، ومن المصريين والفلسطينيين، فالأمر لم يعد قاصرًا على مزدوجي الجنسية.

قطاع غزة

وأضاف أنه جار تجهيز نحو 60 شاحنة مساعدات تمهيدا لدخولها قطاع غزة، وأن هناك استعدادات قصوى لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى من غزة.

تشغيل اللاجئين الفلسطينيين

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" أعلنت قصف 50 مدرسة تابعة لها، ومقتل أكثر من 80 موظفا جراء القصف المستمر على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.