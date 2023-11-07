الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اصطفاف سيارات الإسعاف أمام معبر رفح استعدادًا لاستقبال مصابي غزة

سيارات الاسعاف
سيارات الاسعاف

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أنه يتم ضخ مزيد من المساعدات لإغاثة غزة، حيث يوجد نحو 74 شاحنة مساعدات دخلت القطاع عبر معبر رفح أمس.

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الدولي لحقوق الإنسان: الاحتلال يرتكب المزيد من الانتهاكات بحق الإنسانية في غزة

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عشرات الشهداء والمصابين بقصف إسرائيلي للمنازل في قطاع غزة

وذكر مراسل “القاهرة الإخبارية” أنه وصل إلى معبر رفح البري دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية، ومن المصريين والفلسطينيين، فالأمر لم يعد قاصرًا على مزدوجي الجنسية.

قطاع غزة

وأضاف أنه جار تجهيز نحو 60 شاحنة مساعدات تمهيدا لدخولها قطاع غزة، وأن هناك استعدادات قصوى لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى من غزة.

تشغيل اللاجئين الفلسطينيين

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" أعلنت قصف 50 مدرسة تابعة لها، ومقتل أكثر من 80 موظفا جراء القصف المستمر على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

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