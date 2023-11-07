جنايات أسيوط تقضي بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات

قضت محكمة جنايات الدائرة الرابعة عشرة بأسيوط، بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، على فني دش وسائق توك توك، بتهمة الاتجار بالمخدرات بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وساعده المستشار روميل شحاتة رئيس المحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة السر. بقلم عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

ترجع وقائع القضية رقم 3143 لسنة 2023 جنايات أسيوط إلى ورود معلومات من الملازم أول عمرو حمودة علي مساعد مباحث قسم ثاني أسيوط تفيد أن المتهم “هاني أ. ي.” 37 سنة فني دش، سبق أن اتهم في 3 قضايا مختلفة بحيازة مواد مخدرة والحصول عليها بقصد الاتجار بها والتربح منها وبيعها لمن يرغب في استخدامها، وحيازة سلاح ناري وذخيرة للدفاع عن مصالحهم. التجارية، مستخدمين مسكنهم وملحقاته مكاناً لإخفاء المواد المخدرة.

ولتقنين الإجراءات القانونية، قاد الملازم أول عمرو حمودة قوة من الشرطة هاجمت منزل المتهم. وقبل وصول القوة إلى منزل المتهم، خرج ضابط الشرطة من السيارة واتجه نحو منزل المتهم. ورأى المتهم واقفاً أمام منزله وفي يده كيس بلاستيكي، وقام أحد الأشخاص الذين كانوا معه بأخذ الكيس من المتهم ووقف، أعطى ضابط الشرطة إشارة للقوة بأن بصحبته، وتمكنت من القبض على المتهم والشخص الآخر، وتبين أن اسمه “هشام م. ع.”، سائق توك توك، سبق اتهامه في 11 قضية مختلفة، وبتفتيش الأولى تم ضبط 4 أشخاص. تم العثور على الحجارة الحجرية. وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين بأحجام مختلفة، و10 قطع هيروين. أما فيما يتعلق بجوهر الحشيش، فقد عثر أيضاً في ثنايا ملابسه على 22 قطعة من مادة الحشيش والميزان الحساس، كما عثر بحوزة الثاني على 8 قطع من جوهر الحشيش. المتهم.

وبمواجهة المتهمين بنتائج الضبط، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.