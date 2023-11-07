جيش الاحتلال: مقبلون على أيام قتال كثيرة

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن إسرائيل مقبلة على أيام قتال كثيرة، وأن جيش إسرائيل سيتمتع بحرية نشاط دون قيود على تفعيل القوة، وذلك حسب ما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضاف “جالانت” أن الفصائل لن تكون إطارا عسكريا وسلطويا في قطاع غزة، ولن يأتي أي تهديد منهم إلى إسرائيل.

وزير الدفاع الإسرائيلي

وخرج وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، من مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، أكد خلالها الأخير، التزام البنتاجون بأمن إسرائيل وحقها المطلق في الدفاع عن نفسها.

التصعيد الإسرائيلي

وكان أشرف العجرمي القيادي الفلسطيني ووزير شئون الأسرى السابق، قال إنّ التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد قطاع غزة مرتبط بالجهود الدولية الكبيرة لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تشعر بأن الوقت يضيق أمامها إزاء الضغوط الدولية وتريد إنجاز شيء قبل تنفيذ الهدنة الإنسانية التي وافقت أمريكا عليها.

وأضاف “العجرمي” في مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تصعد ضد غزة لأنها تريد تحقيق إنجازات في الميدان بأسرع وقت ممكن، فهي في سباق مع الزمن، حيث لم تحقق ما تريده حتى الآن.

وتابع القيادي الفلسطيني ووزير شئون الأسرى السابق: “أمام إسرائيل ما يبدو أنه أهداف رئيسية لم تتحقق، سواء فيما يتعلق بقيادات حماس أو الأهداف العسكرية”، مشددًا على أن دولة الاحتلال لم تعد تكترث بعدد المدنيين الذين يقتلون في الجانب الفلسطيني وهي مستعدة لفعل أي شيء من أجل الوصول لأهدافها، كما انها لا تشعر بان ثمة عقوبات على جرائم الحرب التي ترتكبها.