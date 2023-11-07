ضبط 400 كجم لحوم و دواجن وأسماك مخالفة خلال حملات تفتيشية بالشرقية

لضبط الأسواق..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع الأسماك و اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك و اللحوم مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم و الأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٤٠٠ كجم ) تقريباً لحوم مخالفة بيانها ( ١١٥ كجم ) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية و (٢٦٠ كجم) أسماك مجهولة المصدر و لكنها صالحة و (٢٥ كجم ) دواجن مجهولة المصدر و غير صالحة و تم تحرير (٢٦) محضر مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن المحافظه تولي إهتماماً كبيراً برفع العبء والمعاناه عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل من خلال فتح منافذ جديده ومعارض واقامه شوادر بمختلف مراكز ومدن المحافظة لبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأسماك ومنتجات الألبان واللحوم والفاكهة والخضروات بأسعار مناسبة مخفضه عن مثيلاتها بالأسواق.

وكلف محافظ الشرقية، اللواء الدكتور ابراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بالتوسع والتنوع في المعروضات المقدمه بمنفذ الجمعية الاستهلاكية للعاملين بالمديرية وعرضها للبيع امام جميع المواطنين من أبناء المحافظة بأسعار مناسبة.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أنه بالتعاون مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والاحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه بالقوات المسلحة تم توفير عده أصناف من الأسماك والبحريات، وذلك بمنفذ الجميعة الاستهلاكية للعاملين بالمديرية بأسعار مخفضة وبجودة عالية وعرضها أمام المواطنين بأسعار مخفضة حيث يتم الكشف عليها ومراقبتها من قبل الأطباء البيطريين العاملين بالمديرية.

ثمن محافظ الشرقية الجهود المتميزة والمستمرة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وتعاونه مع أجهزة المحافظة فى توفير السلع باسعار مدعمة للمواطنين لتخفيف العبء والمعاناه عن كاهلهم وطرح كميات كبيرة من المنتجات والمواد الغذائية لتحقيق حاله من التوزان بالاسواق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكانت إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري، قامت بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية والرقابة التجارية بالشرقية، بتنفيذ حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزى "بلبيس و منيا القمح" وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتمكنت الحملة التفتيشية من المرور على مركزى بيع أدوية بيطرية وتحرير محضرين، وضـبط (١٢٣ عبوة) لـ (٢٥صنف) دواء بيطري مخالف مابين (منتهي الصلاحية وغير مسجل)، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات و التحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.