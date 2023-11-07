رئيس محلية قوص يفاجئ العاملين بمستشفى قوص المركزي

قام الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، ظهر اليوم الثلاثاء بعمل زيارة مفاجئة لمستشفى قوص المركزي، للاطمئنان علي مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، رافقه خلال جولته مسئولي المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة.

تفقد الدكتور قدري الشعيني أقسام المستشفى المختلفة موجهًّا القائمين علي المنظومة الطبية بها بضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمترددين عليها، وموصيًّا طاقم الأطباء والتمريض بحسن استقبال المرضى وحسن معاملاتهم وتقديم الخدمات الطبية لهم علي نحو الذي يلقى رضاهم.

اطمأن رئيس المركز، على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم علي الأقسام، وفقًا لما هو مبين بجداول النبوتجيات، وأمر مسئولي المتابعة بحصر نسب الحضور والغياب من واقع السجلات وإحالة المتغيبين إلي التحقيق، مؤكدًا أن الدولة تهدف إلى توفير خدمة صحية متكاملة لمرضي من خلال النهوض بمنظومة القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات بما يعود بالنفع علي المواطنين.

استمع الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز خلال زيارته إلى عددٍ من المواطنين والمرضى وقام بسؤالهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، والذين أعربوا عن رضاهم، مؤكدين أن مستوى الخدمات بالمستشفى شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.