محاضرة بعنوان "مكانة الوطن في الدين" بمركز شباب مدينة قنا

نظمت الإدارة العامة لتنمية النشء بقنا، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات محاضرات برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسر بالتعاون مع الأزهر الشريف (الجامع الأزهر) وذلك بمركز شباب مدينة قنا.

يهدف البرنامج إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيههم التوجيه الصحيح والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف.

وتناول فضيلة الشيخ حسب الله بدري حسان الواعظ بالأزهر الشريف محاضرة اليوم بعنوان "مكانة الوطن في الدين تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجيهان حنفي وكيل الإدارة المركزية لتنمية النشء اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وهالة عثمان مدير عام إدارة البرامج، ومصطفي حسين أبو جبل مدير محمدعبدالرحيم عرفة الوكيل الشبابي ويوسف محمد عبدالرحمن مدير عام إدارة الطلائع.

وعلى صعيد متصل، نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، بالتعاون مع إدارة شباب الوقف، مركز شباب مدينة الوقف، دورة تدريبية في الشطرنج.

يأتي ذلك بهدف تعليم الشباب والنشء الشطرنج وكيفية التفكير وعمل استراتيجية للفوز على المنافس ونشر روح المنافسة والحيوية بين الشباب، والاهتمام بمشاركة النشء والشباب للاستماع باللعبة والتفكير ونشر روح التنافس الشريف.

يأتى ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومصطفى أبو جبل مدير المديرية، ومحمد عبدالرحيم الوكيل للشباب ومدير الإدارة، وعبدالشافي السيد علي مدير إدارة شباب الوقف، وأحمد علي أحمد مدير مركز شباب مدينة الوقف، وحسين أحمد محمد المشرف الرياضى.