الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للإعاقة يدرب الرائدات الريفيات على المشاركة السياسية الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024

المجلس القومي للأشخاص
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ورشة العمل التدريبية لمدربي الرائدات الريفيات عبر تقنية zoom ودارت حول المشاركة السياسية الإيجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024

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شملت الورشة الحديث عن الحق في المشاركة السياسية في إطار الاتفاقية الدولية والدستور المصري، والقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتناول المحور الثاني منها المشاركة السياسية الإيجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة من حيث ( الأهمية ــ دور المجلس ـــ سبل ووسائل الاتاحة ــ الإجراءات التيسيرية )

من جانيها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية الورشة التدريبية لمدربي الرائدات الريفيات، حيث سيكونوا خير سفراء في نقل التدريب والمحتوى المعلوماتي إلى أقرانهم وبقية النساء والفتيات ذوات الإعاقة داخل مراكزهم ومحافظاتهم وجمعياتهم

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن الورشة تأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل عملية انتخابية ميسرة لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما المرأة والفتيات ذوات الإعاقة ولتبادل المعلومات الخاصة بهم من خلال الربط الشبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر أن الورشة قام بتقديم التدريب داخلها الدكتورة نهى سليمان، مدير المكتب الفني للمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأسماء أبو سريع مسئول إدارة المجتمع المدني بالمجلس.

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