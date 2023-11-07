وزارة العمل تختتم برنامجًا لتدريب فتيات شمال سيناء على " التفصيل والخياطة"

أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة ، لعدد 14 متدربة ، وذلك بمركز التدريب المهني ببئر العبد ، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجات وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب الخاصة بالبرنامج ، ضمن خطة التدريب للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذ خطة الوزارة في مجال التدريب المهني والعمل على تحسين الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة الميدانية في مجال التدريب والتوجيه المهني وقياس مستوى المهارة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتمكين المرأة السيناوية وتأهيلها وتنمية مهاراتها وتوفير فرص عمل لائقة لها أو مساعدتها فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة بما يمكنها من المشاركة فى عمليات تنمية سيناء وتحسين مستويات معيشتها وأسرتها وذلك من خلال برامج تدريب مجانية على المهن التى يحتاجها سوق العمل .

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء فى تقريرٍ للوزارة ، انه وجه المتدربات بأهمية عملية التدريب في مهنة الخياطة والتفصيل واكسابهم مهارات للهيئة لسوق العمل ، كما جرى تسليم المتدربات شهادات إتمام الدورة بحضور هشام موسي مدير مركز التدريب ، وتحت إشراف إيمان محمد المدربة ، ومؤكداً إستمرار المديرية فى تقديم برامج تدريبية مجانية للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة لتأهيلهم على المهن التى يتطلبها سوق العمل مع توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب بعد انتهاء التدريب فى منشآت القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، أو مساعدته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة ، مع الاهتمام بتمكين المراة إقتصادياً وتحسين مشاركتها فى تنفيذ خطط التنمية فى ظل الجمهورية الجديدة.