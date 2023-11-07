"خبراء الضرائب" تطالب بمنح سعر ضريبي مميز لشركات قطاع الخدمات

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بمنح سعر ضريبي مميز للشركات العاملة في قطاع الخدمات والتي تصدر أكثر من 50% من إنتاجها لمساعدة هذه الشركات علي النمو وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة و توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك مفهوم خاطيء لدي البعض أن قطاع الخدمات مجرد سوق ثانوي علي الرغم من أن انتاجيته تتجاوز 200 مليار دولار تمثل 50 % من الناتج المحلي الإجمالي و يوفر 48 % من القوي العاملة في مصر.



أوضح أن مصر تتمتع بميزات نسبية كبيرة في قطاع الخدمات خاصة بعد التطور الهائل في اللوجيستيات و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الخدمات الاستشارية المهنية و لذلك حقق قطاع الخدمات فائضا في الميزان التجاري تجاوز 12 مليار دولار و يكاد يكون القطاع الوحيد الذي يحقق فائضا في المعاملات الخارجية.



قال إن مصر تحتل المركز الثالث أفريقيا في تجارة الخدمات بعد جنوب أفريقيا و نيجيريا وتحتل المركز الثالث عربيا بعد السعودية و الإمارات و نسعي أن نكون الأول بحلول عام 2030.



قال ان قطاع الخدمات يعاني من مشكلات أبرزها تعدد جهات الرقابة نتيجة تنوع انشطته و كذلك تقادم القوانين و التشريعات المنظمة للقطاع بالإضافة إلى عدم توافق عدد من أنشطة الخدمات مع المعايير الدولية.



أوضح أن ذلك يتطلب مساندة قوية من الدولة لقطاع الخدمات و يعد السعر الضريبي المميز احد المحفزات الرئيسية لزيادة صادرات القطاع بما يساهم في تحسين الميزان التجاري و زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة و خلق فرص عمل أكثر للشباب.