فتحي عبدالوهاب مفاجأة "المداح" في رمضان 2024

انضم الفنان فتحي عبدالوهاب، لأسرة مسلسل المداح الجزء 4، بطولة النجم حمادة هلال وهبة مجدي، والمقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024، إذ يواصل أبطاله تصوير مشاهدهم في العمل .

كما تعاقد فتحي عبدالوهاب، منذ فترة قليلة على فيلم "فيتو"، والذي تدور قصته حول أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا، ويضم العمل مجموعة من النجوم عمرو عبدالجليل، ماجد المصري، رانيا يوسف ومن إخراج ياسر سامي.

وشارك في مسلسل المداح 3، الذي حمل اسم أسطورة العشق، عدد كبير من النجوم بجانب حماده هلال، منهم هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، محمد رياض، عبدالعزيز مخيون، خالد زكي، وعدد آخر من النجوم، وكان من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل "المداح أسطورة العشق " عرض ضمن دراما رمضان 2023، وشارك في بطولته حمادة هلال حمادة هلال، يسرى اللوزي، هبة مجدي، محمد رياض، عصام السقا، رانيا فريد شوقي، خالد زكي، لوسي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمد مهران، سلمى أبو ضيف، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، من إخراج أحمد سمير فرج.

المداح أسطورة الوادي

وكان قد عرض الجزء الثاني من مسلسل "المداح"، ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2022، وتدور أحداثه حول "صابر"، الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية، سيما من يعانون من المس الشيطاني، أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها.

وينطلق بحثًا عن الحقيقة فيما يقرأ ويسمع، ويُسافر إلى الكثير من البلدان والوديان ليتعرف بنفسه على حقيقة ما يسمع وتنطلق به الأحداث من مدينة لأخرى وتحمل له الأقدار الكثير من الأحداث والمواقف الصعبة.

مسلسل "المداح أسطورة الوادي" من بطولة النجم حمادة هلال، هبة مجدي، أحمد بدير، خالد سرحان، أحمد عبدالعزيز، كمال أبو رية، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان وآخرين، تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض يومياً في تمام الساعة الثامنة مساءً، على شاشة Mbc مصر .

آخر أعمال فتحي عبدالوهاب

يذكر أن، آخر أعمال فتحي عبدالوهاب، مسلسل "سوق الكانتو"، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وتدور أحداثه دور حول طاهر فواد عبد الكريم الحسيني، شاب مصري يناضل ضد الإنجليز قادة هروبه لاختبار والعمل بسوق الكانتو بعد انتقامه لزملاءه الذين ماتوا في حادثة كوبري عباس الشهيرة ليبدأ هناك رحلة صعود يتحول فيها إلى أحد كبار السوق.

ويشارك في البطولة كل من مي عز الدين ومحمود البزاوي وشيرين، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج شركتي المتحدة وسينرجي.