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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

باقي 144 يوم.. موعد حلول شهر رمضان المبارك

شهر رمضان
شهر رمضان

الشهر الكريم، رمضان الخير، تلك الأيام المباركة التي ينتظرها المسلمون في العالم الإسلامي أجمع من العام للعام، إذ تتميز بالأجواء الرمضانية الجميلة لا سيما في مصر، إذ يختلف شهر رمضان بالمحروسة عن الدول كافة، وذلك بسبب الطقوس والعادات والزينة والفوانيس والياميش والليالي الرمضانية وتجمع الأصدقاء والعائلات على موائد الإفطار.

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خاص .. طارق لطفي عدو أحمد السقا في رمضان 2024

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بعد نجاح رشيد.. ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح في رمضان 2024

أول أيام رمضان 2024

وطبقًا للحسابات الفلكية، يفصلنا عن شهر رمضان المبارك 144 يومًا، حتى تعم الأجواء الممتعة على أنحاء الجمهورية، وتعود من جديد الأيام التي تمتلئ بالبركة والطاقة الإيجابية والارتياح النفسي.

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أول أيام شهر رمضان المبارك في 11 مارس 2024، وتكون عدته هذا العام 30 يومًا.

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