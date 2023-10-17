باقي 144 يوم.. موعد حلول شهر رمضان المبارك

الشهر الكريم، رمضان الخير، تلك الأيام المباركة التي ينتظرها المسلمون في العالم الإسلامي أجمع من العام للعام، إذ تتميز بالأجواء الرمضانية الجميلة لا سيما في مصر، إذ يختلف شهر رمضان بالمحروسة عن الدول كافة، وذلك بسبب الطقوس والعادات والزينة والفوانيس والياميش والليالي الرمضانية وتجمع الأصدقاء والعائلات على موائد الإفطار.

أول أيام رمضان 2024

وطبقًا للحسابات الفلكية، يفصلنا عن شهر رمضان المبارك 144 يومًا، حتى تعم الأجواء الممتعة على أنحاء الجمهورية، وتعود من جديد الأيام التي تمتلئ بالبركة والطاقة الإيجابية والارتياح النفسي.

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أول أيام شهر رمضان المبارك في 11 مارس 2024، وتكون عدته هذا العام 30 يومًا.