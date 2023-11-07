منطقة الغربية الأزهرية تنظم تصفيات كرة اليد للبنات

نظمت منطقة الغربية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فاعليات مسابقة كرة اليد على مستوى المنطقة للمرحلة الثانوية (فتيات) بمعهد طنطا الإعدادي، وقد فاز فريق طنطا بالمركز الأول، بينما حقق فريق المحلة الكبرى المركز الثاني، وحقق فريق كفر الزيات المركز الثالث.

وتمت التصفيات تحت إشراف ومتابعة فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، بحضور الدكتور محمد النشرتي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والأستاذ أحمد رضوان، موجه التربية الرياضية بالمنطقة، والأستاذة مروة مدين، والأستاذة شيماء عبدالنبي المشرفتين على المسابقات بالمنطقة.

من الجدير بالذكر أنه سيتم عقد التصفيات النهائية علي مستوي الجمهورية في بطولة كرة اليد للفتيات عن المرحلة الثانوية من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية.