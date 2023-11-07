شروط التقديم لحج القرعة 2024.. يسعى الكثير من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، إلى معرفة شروط حج القرعة 2024، بغية معرفتها قبل التقديم للحج، وتلافي كافة المحاذير، ووفقًا لوزارة الداخلية تكمن الشروط في التالي:

يجب ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج

لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير إلا في حالة واحدة فقط تتمثل في تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين وليس العكس.

تمتع المتنازل إليه بصحة جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.

يجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائى عن تلك الفرصة، وفي هذه الحالة لا يحق له العدول عن التنازل.

لا يحق للفائزين بفرصة الحج 2024 مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معًا طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفردًا.

لا تقبل طلبات التنازل عن فرصة الحج لأحد الوالدين أو استبدال المرافق لكبير السن عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد تكاليف الحج 2024.

لا يجوز العدول عن التنازل لأحد الوالدين وإلا تلغى فرصة الحج.