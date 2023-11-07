موعد قرعة الحج 2024 في المحافظات

موعد قرعة الحج2024 في المحافظات.. يرغب الكثير من المواطنين الذين تقدموا لأداء فريضة الحج إلى معرفة الموعد المحدد لإجراء القرعة بغية معرفة إمكانية تمكنهم من أداء الفريضة.

نتيجة حج القرعة

وتزامنًا مع اقتراب موعد نتيجة حج القرعة في المحافظات، يتصدر مؤشرات البحث قرعة الحج، وهو ما يكشف الاهتمام الملحوظ من المواطنين بالقرعة، حيث ستكون القرعة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

في يوم السبت الموافق 11/11/2023، إجراء قرعة الحج في المدريات التالية

القاهرة

الجيزة

مطروح

الشرقية

وفي يوم الأحد الموافق 12/11/2023 ، إجراء قرعة الحج في المدريات التالية

الدقهلية

المنيا

الإسكندرية

دمياط

القليوبية

وفي يوم االإثنين الموافق 13/11/2023، ، إجراء قرعة الحج في المدريات التالية

بورسعيد

الغربية

بنى سويف

البحيرة

جنوب سيناء

أسوان

وفي يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2023، إجراء قرعة الحج في المدريات التالية:

كفر الشيخ

الوادى الجديد

الإسماعيلية

المنوفية

الفيوم

وفي يوم الأربعاء الموافق 15/11/2023، إجراء قرعة الحج في المدريات التالية:

أسيوط

السويس

البحر الأحمر

الأقصر

وفي يوم الخميس الموافق 16/11/2023، إجراء قرعة الحج في المدريات التالية:

سوهاج

قنا

شمال سيناء