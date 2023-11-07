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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاترك جاكسون يقود تشليسي لسحق توتنهام برباعية مثيرة في البريميرليج

نيكولاس جاكسون
نيكولاس جاكسون

سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره فريق توتنهام هوتسبير بأربع أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وتقدم توتنهام بالهدف الأول عن طريق ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 6 من بداية أحداث المباراة، ثم تعادل تشيلسي بأقدام كول بالمير من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وشهد الشوط الاول حالة طرد للاعب توتنهام كريستيان روميرو في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني سجل نيكولاس جاكسون هدف التقدم الثاني للبلوز ، ثم ضعاف جاكسون النتيجة مسجلا الهدف الثاني له والثالث لتشيلسي في الدقيقة 94 من الوقت المحتسب بدل من الضائع. 

قبل إنتهاء اللقاء أحرز نيكولاس جاكسون الهدف الرابع للبلوز لينجح في تسجيل هاترك في الدقيقة 97.

وبهذة النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى النقطة الخامسة عشر في المركز العاشر بجدول ترتيب البريميرليج، فيما يتوقف فريق توتنهام عند المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي متصدر المسابقة.
 

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