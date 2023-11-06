بوستيكوجلو يعلن تشكيل توتنهام الرسمي لموقعة تشيلسي في البريميرليج

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة تشيلسي مساء اليوم الإثنين على ملعب "توتنهام" الرئيسي في ختام منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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في حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجي.

خط الوسط: يفيس بيسوما، بيبي ماتر سار، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، جونسون.

ويذكر أن توتنهام هوتسبير يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، فيما يأتي تشيلسي بالمركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

