توتنهام يتعادل إيجابيًا مع تشيلسي في الشوط الأول من الدوري

انتهى الشوط الأول من مواجهة توتنهام هوتسبير وتشيلسي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا في ختام منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وتقدم توتنهام بالهدف الأول عن طريق ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 6 من بداية أحداث المباراة، ثم تعادل تشيلسي بأقدام كول بالمير من ركلة جزاء في الدقيقة 35.



وشهد الشوط الاول حالة طرد للاعب توتنهام كريستيان روميرو في الدقيقة 33.

تشكيل توتنهام في مباراة اليوم..

في حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجي.

خط الوسط: يفيس بيسوما، بيبي ماتر سار، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، جونسون.

فيما جاء تشكيل تشيلسي كالآتي..

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، جيمس.

في خط الوسط: كونو كالاجير، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.

في خط الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.