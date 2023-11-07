والد أنچلينا چولي يتبرأ منها ويصفعها بقوة.. إسرائيل أرض الله أيها الحمقى (شاهد)

فتح الممثل الأميركي جون فويت والد النجمة أنجلينا جولي النار على ابنته بعد دعمها فلسطين وإدانتها لإسرائيل جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

والد أنجلينا جولي يفتح النار عليها بعد دعمها غزة

انتقد والد أنجلينا تصريحاتها عن إسرائيل ووجه لها رسالة شديدة اللهجة، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أنجلينا جولي ووالدها جون فويت

وقال والد چولي: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن ابنتي، مثل العديد من الناس الآخرين، لا تفهم مجد الله".

وتابع: "الأمر هنا يتعلق بتدمير تاريخ أرض الله، الأرض المقدسة، أرض اليهود، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يحمي أرض إسرائيل وشعبها".

واستكمل چون: "هذه حرب. لن تكون كما يعتقد اليسار، ولن تكون ثقافية .. لقد هوجمت إسرائيل من خلال الإرهاب اللا إنساني".

أنجلينا جولي ووالدها جون فويت

وأردف: "الإرهاب اللا إنساني الذي استهدف أطفال أبرياء وأمهات وآباء وأجداد .. وأنتم أيها الحمقى تقولون إن إسرائيل هي المشكلة؟".

وأضاف فويت: "إسرائيل تعرضت للهجوم، وهذه الحيوانات تريد أن تمحو اليهود والمسيحية".

أنجلينا جولي ووالدها جون فويت

واختتم كلامه بقوله: "حماس هي المسؤولة عن الوضع الفلسطيني في غزة.. حصلت على أموال ضخمة لم تتقاسمها مع الناس. لقد صنعت الأسلحة بدلا من ذلك".

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أنجلينا جولي تدعم غزة وتلقن حكام العالم درسًا قاسيًا

وكانت أنجلينا جولي قد دعمت الشعب الفلسطيني وأدانت العدوان الصهيوني ما يعيشه سكان غزة، مستنكرة الأحداث الدامية التي يعيشها الفلسطينيون على يد الإحتلال الاسرائيلي، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهت "انستجرام".

شاركت جولي صورة من قلب الحدث توثق الخراب والدمار الذي خلفته مجزرة مخيم جباليا، إثر هجوم إسرائيل الذي نتج عنه استشهاد مئات المدنيين من الأطفال والنساء، واتهمت حكام العالم بالتواطؤ في الجرائم الدموية والإبادة الجماعية اللي يتعرض لها سكان غزة.

أنجلينا جولي عبر انستجرام

وكتبت أنجلينا: "هذا هو القصف المتعمّد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه"، واصفة غزة بالسجن المفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، مشيرة إلى أنها تتحول الآن إلى مقبرة جماعية.

وتابعت: "40% من القتلى أطفال أبرياء، وهناك عائلات تُقتل بأكملها"، مُدينة كافة حكومات الشعوب العربية بسبب صمتها بما تتعرض له غزة من قصف وإبادة جماعية.

وأردفت: "العالم يراقب بدعم من العديد من الحكومات، كما يتعرّض الملايين من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأسر للعقاب الجماعي .. بالإضافة إلى تجريدهم من إنسانيتهم، مع كل ذلك فهُم يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".

واختتمت أنجلينا جولي كلامها قائلة:"من خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم".