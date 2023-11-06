الأفوكادو أكثر صحة من الموز.. خبراء يوضحون الأسباب

أصبح الأفوكادو أكثر شعبية كل عام، تستخدم هذه الفاكهة الدهنية في الحساء والصلصات وحتى في صنع الشوكولاتة، ويمكن أن يكون الأفوكادو مصدرًا ممتازًا للدهون الصحية، ولكن هناك أسبابًا أخرى لإدراجه في نظامك الغذائي المعتاد.

فوائد الأفوكادو عن الموز:

المزيد من البوتاسيوم

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، فإن 100 جرام من الأفوكادو تحتوي على 485 ملليجرام من البوتاسيوم الموز لديه 130 ملغ أقل. يساعد هذا المعدن على تنظيم وظيفة الأعصاب ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا أثناء إزالة النفايات، كما يساعد البوتاسيوم في محاربة ارتفاع ضغط الدم.

الكثير من الألياف:

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي 100 جرام من الأفوكادو على حوالي سبعة جرامات من الألياف، لاحظ الخبراء في Mayo Clinic أن الأطعمة الغنية بالألياف تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. هذا مهم للأشخاص الذين يراقبون وزنهم.

مصدر حمض الفوليك:

الأفوكادو غني بحمض الفوليك. 100 جرام تحتوي على 81 ميكروجرام من حمض الفوليك. هذا فيتامين ب مهم لوظيفة المخ المناسبة والحمل الصحي.

وينصح النساء في سن الإنجاب بتناول 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا، وما يصل إلى 600 للنساء الحوامل يساعد الفيتامين على منع العيوب الخلقية في الدماغ والعمود الفقري.