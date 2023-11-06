عاجل
سمير فرج: تصريح قصف غزة بالنووي فضح سر إسرائيل التاريخي
الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رحيم ستيرلينج يقود هجوم تشيلسي في ديربي توتنهام بالدوري الإنجليزي

رحيم ستيرلينج
رحيم ستيرلينج

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي التشكيل الرسمي للبلوز لمواجهة توتنهام في ديربي الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة  الدوري الإنجليزي "البريميرليج" 2023-2024.

إقرأ أيضًا..

txt

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة تشيلسي.. ثلاثي يقود الهجوم

txt

سترلينج يقود تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة توتنهام الليلة

تنطلق مباراة توتنهام وتشيلسي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة. 

يخوض البلوز المباراة بالتشكيل الأتي..

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، جيمس.

في خط الوسط: كونو كالاجير، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.

في خط الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

يحتل توتنهام هوتسبير المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي تشيلسي يالمركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

مواد متعلقة

تشيلسي في صدام مشتعل أمام توتنهام اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

برينتفورد يحرج تشيلسي على ملعبه في الدوري الإنجليزي

نجم تشيلسي يوجه رسالة لـ بوكيتينو

اَرسنال بالقوة الضاربة أمام تشيلسي بـ البريميرليج وغياب النني

تشكيل آرسنال المتوقع لديربي لندن أمام تشيلسي الليلة

تشيلسي وآرسنال.. موعد الصدام الشرس بالدوري الإنجليزي في ديربي لندن

جناح تشيلسي يكشف دور مبابي وصلاح في تطوير مستواه
الجريدة الورقية