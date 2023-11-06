رحيم ستيرلينج يقود هجوم تشيلسي في ديربي توتنهام بالدوري الإنجليزي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي التشكيل الرسمي للبلوز لمواجهة توتنهام في ديربي الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" 2023-2024.

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تنطلق مباراة توتنهام وتشيلسي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

يخوض البلوز المباراة بالتشكيل الأتي..

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، جيمس.

في خط الوسط: كونو كالاجير، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.

في خط الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

يحتل توتنهام هوتسبير المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي تشيلسي يالمركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.