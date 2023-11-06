لصحة الطفل.. كم جرعة من المغنيسيوم يحتاجها طفلك في اليوم

يلعب المغنيسيوم دورا كبيرا في الحفاظ على العديد من العمليات الكيميائية الحيوية في الجسم، وهو جزء لا يتجزأ من أكثر من 300 تفاعل، ويشير الخبراء إلى أن نقصه يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الضغط داخل الجمجمة، وخلل الحركة الصفراوية، وأمراض القلب، وتشنجات الأوعية الدموية، ونقص المناعة، واعتلال الكلية، وفقر الدم.

المغنيسيوم مهم للغاية لتشكيل نسيج عظمي صحي وقوي للطفل، وإذا كانت مشكلة نقص المغنيسيوم في سن 8-14، فستواجه الفتاة حتما هشاشة العظام في المستقبل.

أيضا، فإن تناول جرعات وقائية من المغنيسيوم يزيد من حساسية الخلايا للأنسولين وهو وقاية جيدة من السمنة.

كم جرعة يحتاجها الطفل؟

الأطفال الذين غالبا ما يتعرضون للإجهاد والتأثيرات الخارجية السلبية الأخرى يفتقرون دائما إلى المغنيسيوم، وعلاوة على ذلك، يميل الإجهاد ونقص المغنيسيوم إلى تفاقم بعضهما البعض، وأي أنه تحت الضغط، يجب أن يكون تناول المغنيسيوم إلزاميا! خاصة إذا كان هناك عجز بالفعل.

إذا كانت الاحتياجات اليومية للمغنيسيوم بالنسبة للبالغين هي 400 ملغ، فإن الأرقام تختلف بالنسبة للأطفال: في سنة واحدة - 75 ملغ، من ثلاث سنوات - 80 ملغ، من ثماني سنوات - 130 ملغ، من 13 سنة - 240 ملغ، من 18 سنة - 360 ملغ (جرعات وقائية).

في حالة نقص المغنيسيوم، هناك حاجة إلى كمية إضافية - نعتبر الجرعة اليومية وفقا لصيغة 10-30 ملغ لكل كيلوغرام من الوزن.