طبيبة تكشف أسباب نقص المغنيسيوم في الجسم

هناك حاجة إلى المغنيسيوم من قبل 350 إنزيما مختلفا في الجسم من أجل الأداء الطبيعي، ولكن ماذا يحدث إذا كان لديك نقص فيه؟

نظرا لأن المغنيسيوم ضروري كيميائيا كيميائيا لإنشاء ATP، وهي عملة طاقة الجسم، فإن التعب هو أول علامة على نقص المغنيسيوم.

أدرجت الممارس العام تاتيانا زاخاروفا على وجه التحديد ل MedicForum علامات نقص المغنيسيوم، مثل التشنجات وارتعاش القلب، وكذلك عدم انتظام ضربات القلب.

تقول زاخاروفا: "يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم أيضا إلى زيادة مقاومة الأنسولين والأرق وحتى الاكتئاب".

ما الذي يسبب نقص المغنيسيوم؟

تحدث مستويات المغنيسيوم المنخفضة بسبب العديد من الأسباب المختلفة، بما في ذلك سوء التغذية والإسهال المزمن وتعاطي الكحول والأدوية الموصوفة وإساءة استخدام ملين وتورم البنكرياس وبعض العلاجات الطبية وبعض الاضطرابات الوراثية.

قالت زاخاروفا إن المغنيسيوم فعال بشكل خاص في الخضر الورقية - وتشمل الأمثلة الملفوف والجرجير وبوك تشوي والجرجير وخضر الملفوف وخضر الخردل.

وبالتالي، إذا لم تأكل ما يكفي من الخضراوات الورقية والسلطات، فمن المحتمل أن تصاب بنقص المغنيسيوم.

نصحت الناس بتناول "سبعة أكواب من السلطة يوميا"، ولكن إذا كان الأمر صعبا جدا بالنسبة لك، فيمكن أن تساعدك المكملات الغذائية.

يوصي الطبيب بشدة بغليسينات المغنيسيوم، ولكن ليس أكسيدا أو هيدروكسيد أو كربونات المغنيسيوم.

بالإضافة إلى الاستهلاك غير الكافي للخضر الورقية والسلطات، هناك سبب آخر لنقص المغنيسيوم وهو استهلاك الكثير من المنتجات المكررة.