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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ماجدة خير الله: بيومي فؤاد مش محروم| زواج اصطناعي "نحتاية"

ماجدة خير الله
ماجدة خير الله

علقت الناقدة ماجدة خير الله على تصريحات الفنان بيومي فؤاد، بعد انتهاء العرض المسرحي "زواج اصطناعي"، والذي يعرض ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

 

قالت الناقدة ماجدة خيرالله، أنها لم تشاهد مسرحية "زواج اصطناعي" للنجم بيومي فؤاد، موضحة أنها مجرد "نحتاية" وذلك على حد وصفها حيث كتبت في 3 أيام فقط.

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وتابعت ماجدة خير الله، خلال مداخلة تلفزيونية في أحد البرامج الشهيرة، قائلة :"هي دي مسرحية.. أنا مشفوتهاش ولا في حد شافها، وده يدل على حاجه اسمها "نحتاية" حاجه أتكتبت في 3 ايام وخلاص والسلام عليكم.. مش مسرحية ومسرح يتحط في تاريخ أي حد من اللي شاركوا فيها، هما عارفين أنهم رايحين يهرجوا شوية وياخدوا قرشين".

 

وأشارت ماجدة خير الله، إلى أنه تلك المسرحية ليست لها أي قيمة ولن تعرض على أي منصة رقمية أو عبر محطة فضائية وأبطال العمل فرحين بذلك وهي مسرحية دون المستوى.

 

واستكملت ماجدة خير الله، قائلة :"بيومي فؤاد مش محروم علشان يعمل كده، ده بيطلع في البرامج بيتقاضى أجر وبيظهر في إعلانات كتير ده غير مشاركته في أفلام ومسلسلات مش عارفين عددها.. يعني ملوش لازمة اللي هو عمله".

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