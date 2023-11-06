"خشوع ورهبة قدام شيك - كل واحد حر" انقسام حول تصريحات بيومي فؤاد بالسعودية

أثار الفنان بيومي فؤاد، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر خلال مقطع فيديو يهاجم صديقه محمد سلام، وذلك بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في العرض المسرحي "زواج اصطناعي"، الذي يعرض ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وشن عدد من مستخدمي السوشيال ميديا هجومًا عنيفًا على بيومي فؤاد، الذي وصل إلى مقاطعة أعماله وإلغاء متابعته على حساباته الخاصة، وانقسمت مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض، ولم تقتصر الانتقادات على الجمهور فقط، بينما علق عدد من الفنانين والإعلاميين على موقف الفنان في المملكة العربية السعودية.

وسرعان ما انهالت المنشورات تعقيبًا على حديث "بيومي" عن الفن وانتقاده للفنان محمد سلام، وتضمنت الآتي:

"كتبت السيناريست إنجي علاء، عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "انت كفنان مبدع ربنا أنعم عليك بنعمة قدرها عظيم، لو محترمتهاش محدش هيحترمك وهتبقى رخصت فنك ونفسك، ومن سمو الفن انه مرآة لمشاعر المجتمع، الفنان الحقيقي بيكون مهموم بهموم الناس، حاسس بيهم.. بيعبر عنهم.. وعن الوجع اللي جواهم وحتى وهو بيرفه عنهم بيقدر يوصل رسالة تفيدهم وتأثر فيهم وهو بيرقق مشاعرهم، الفنان الحقيقي بيحترم مهنته وبيحترم الموهبة اللي ربنا ادهاله وبيحترم نفسه وعارف قيمة فنه، انا بريئة من العبث اللي بيحصل ده، الفن أرقى من كده بكتير".

إنجي علاء

وعلق المخرج عمرو سلامة برسالة غامضة، على الفيديو المنتشر لـ بيومي فؤاد، قائلًا: "أرحت نفسي عندما وضعت لنفسي قاعدة، لو ركبت تاكسي ولن أرى هذا الرجل ثانية لأن علاقتنا مقتصرة فقط على الرحلة، لن أجادله إطلاقًا مهما اختلفت مع آرائه، وسيكون كل ردودي عليه (إنت صح)، وتابع: محتاج أن أريح نفسي وأقنع نفسي أن الحياة كلها مجرد رحلة".

ومن جانبها كتب الإعلامية رولا خرسا: "معترضة على موقف سلام وعلى موقف بيومي،

سلام: زينا كلنا متعاطف مع غزة وقلبه واجعه وممكن يكون زينا برضو عنده شوية تحفظات فيما يخص عرض مسرحيته في الوقت دا، لكن دا ما يديلوش الحق انه ينسحب علنا بشكل يحرج فيه زمايله كانه هو الوطني وهم لا، كل واحد عنده طريقته واسلوبه واحتياجاته تعلن موقفك من غزة اكيد بس تقلل من قيمة شغلك وشغل زمايلك: لا

وأكملت "خرسا": "بيومي فؤاد؛ طلع وقعد يدافع عن نفسه وعن شغلته وعن الي بيقدمه وعن السعودية وعن مصر، كانه متهم في رد فعل علي كلام سلام، برضو لا انت مش متهم عشان تدافع عن نفسك، ومش لازم نزايد مين بيحب مصر او السعودية اكتر، كل واحد حر في مواقفه، شرط عدم المساس بمواقف الاخرين، عبر عن نفسك براحتك، بس ما تجرجرش زمايلك معاك، وبلاش نزايد علي بعض دا رأي الشخصي مع احترامي لجميع الآراء حتى التي تختلف معي بادب ".

رولا خرسا

وكتب الفنان الكبير نبيل الحلفاوي:" مهنتنا تختلف عن بقية المهن، في أنها الوحيدة التي لا تستطيع ممارستها بمفردك، ولذا هي الوحيدة التي يعر أفرادها بعضهم بعضًا إن لم يكن من خلال المشاركة في عمل فمن خلال الشاشة في عمل فمن خلال الشاشة، ومن هنا لا أسمح لنفسي بمحاكمة أو الحكم على زميل لا أتدخل برأي إلا دفاعًا عمن أرى أن يستحق كلمة حق لصالح او إعجابًا أو إنصافًا بإختصار إما كلمة طيبة أو الصمت ".

وقالت الفنانة وفاء عامر:" ليس هناك وقت لأن نفترق "، بينما أعرب المنتج هاني محروس عن غضبه بعد تصريحات بيومي فؤاد في السعودية، قائلًا:" أجدع ناس تدوس على بعض".

وفاء عامر

وخرجت المخرجة كاملة أبو ذكري بعد ساعات من انتشار فيديو "فؤاد"، والذي هاجم خلال الفنان محمد سلام، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك":" الأستاذ الفنان الذي كنت واحدة من معجبيه، لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في 3 أيام وتعرضه وترقص وتغني وتاخد آلاف الدولارات، لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني أن أكون زميلة لك في هذه المهنة».

وأكملت أبو ذكري قائلة: " لما تكون بتعرض هذه التفاهات فهذا لا يشرف الفن المصري، ولما تعرض مثل هذه التفاهات وجارك بيتم ذبح أطفاله ونساؤه، فلا أجد تعبيرا يليق سوى أن أقول الإحساس والفن نعمة ولا يحق لك أن تتحدث باسم الفن ".

كاملة أبو ذكري

وقال الفنان صبري فواز: "ماتهدا يا عم منك له لها، دي الناس اللي تحت النار، مابيأفوروش على بعض كده ".

صبري فواز

وكتبت الفنانة إيمان سلامة: "انا اسمع عن الاحساس بالرهبه و الخشوع لدرجه العياط لما بنقف قدام الكعبه ، أول مره اشوفها قدام شيك ".

إيمان سلامة

بداية أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام

بداية أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام:

بدأت القصة عندما اعتذر الفنان محمد سلام عن المشاركة في عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، وذلك بسبب أحداث غزة التي تزداد سوءً كل يوم"، وفي هذا الصدد، هاجم بيومي فؤاد تصريحات الأول، معربًا عن استيائه لحظة إلقائه كلمة على خشبة المسرح بعد أن انتهى من تقديم مسرحية زواج اصطناعي، حيث يبكي متأثرًا بعد حالة الهجوم والانتقادات، التي تعرض لها صناع المسرحية، بسبب تقديمهم المسرحية في ظل قتل الآلاف من المدنيين في غزة، فقال بيومي: محمد أنور راجل أنقذ الموقف.

وتابع بيومي فؤاد موجهًا رسالة شديدة اللهجة للفنان محمد سلام، قائلًا: من حقك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك تغلط في فنك، أنا جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف، لأننا بنقدم فننا مش جايين نضحك الناس.