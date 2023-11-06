محمد فضل الله: 5 أسباب تجعل قرار الزمالك بعرض لاعبيه للبيع غير مُحترف

انتقد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي قرار إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بعرض ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع.



وقال فضل الله في تصريحات له اليوم أن عرض لاعب كرة القدم للبيع لأرتكابه خطأ يتعلق بسلوك إنضباطى أو سلوك غير رياضى يُعد قراراً " غير مُحترف لأن فى ادارة كرة القدم المُحترفة تُعد السلوكيات غير الرياضية التى يرتكبها لاعبى كرة القدم ( المحترفين ) سلوكيات يجب أن يقابلها عقوبات إنضباطية وفقاً لما تقره الانظمة واللوائح ذات الصلة.

واكد فضل الله أن تلك الانظمة ليس من ضمنها فكرة عرض اللاعب للبيع تلك العقوبات تكمن فى ( الخصم من المخصصات المالية وفقا للطبيعة التعاقدية للاعب ، الحرمان المؤقت من المشاركات ، التدريب بشكل فردى ، الخصم من المكافآت المالية وغيرها)

واوضح انه يجب التريث فى عرض لاعبى كرة القدم المحترفين للبيع عند ارتكابهم سلوكيات غير رياضية للأسباب الآتية :-

١- الاصل أن اللاعب المحترف يمتلك عقدا رياضيا بينه وبين النادى يُحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف ، والأصل ان خرق اى بند من بنود العقد مُحدد له عقوبات إنضباطيه

٢- ان السلوك غير الرياضي المقترف من قبل اللاعب انما يرجع فى المقام الاول لاساليب ادارة الفريق ومدى محددات عمليات الرقابة والمتابعة المُتبعه فى هذا الشأن

٣- أن عرض اللاعب المحترف " غير المنضبط رياضيا " للبيع حل سحرى يسمح له بسهولة الانتقال من ناديه الأصلى ويعطى ميزة تنافسية لاى فريق منافس آخر

٤- إستسهال قرار بيع اللاعب المحترف لاى سلوك غير رياضى يشجع اى لاعب آخر لارتكاب سلوكيات غير رياضية بهدف الانتقال لأى نادى آخر يرغب فيه

٥- ان الاتحاد الدولى لكرة القدم لم يربط فكرة السلوك الغير منضبط رياضيا المُقترف من قبل اللاعبين المحترفين بعقوبة " العرض للبيع " حتى لا يرسخ فكرة انتقال لاعب كرة القدم بأنها عقوبه سلوكية ، ولذلك منع الاتحاد الدولى لكرة القدم فكرة فسخ العقد من طرف واحد.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أصدر بيانا رسميا جاء نصه كالتالي

اعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لاي سبب

وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين

أحمد فتوح

محمد صبحي

مصطفى الزناري

قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة

قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا

عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع .

