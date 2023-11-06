بيان عاجل من "البيت الأبيض" بشأن حرب غزة

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "جون كيربي"، أن واشنطن تعترف بأن "عدة آلاف" قتلوا في قطاع غزة لكنها لا تستطيع تأكيد الأرقام، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.

وقال كيربي، خلال المؤتمر الصحفي: "نحن ندرك بالتأكيد أن عدة آلاف قتلوا وأصيب عدد أكبر في هذا الصراع".

وأشار إلى أن البيت الأبيض لا يستطيع تأكيد البيانات التي أعلنها الفلسطينيون عن عدد القتلى نتيجة تصاعد الصراع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال كيربي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ناقشا إمكانية وقف إطلاق النار التكتيكي في القتال والوضع في الضفة الغربية.

إسرائيل: العمليات البرية والجوية تهز قطاع غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، "يوآف جالانت"، أن العمليات البرية والجوية لجيش الاحتلال تهز "قطاع غزة"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وقال جالانت، في بيان بالفيديو، إن عمليات الجيش الإسرائيلي خلال اليوم الماضي كانت مثيرة للإعجاب للغاية.. عمليات القوات الجوية والقوات البرية تهز قطاع غزة.

وعن قادة حماس الميدانيين الذين زعمت إسرائيل تصفيتهم في الغارات الجوية، قال إن بعضهم هم الذين قضينا عليهم قبل يوم أو يومين وتم استبدالهم بآخرين، وتم القضاء عليهم أيضا.

وأضاف جالانت، أن زعيم حماس يحيى السنوار يختبئ في مخبأه ويترك القادة الميدانيين يموتون.

ومُنذ قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن وزير الدفاع يوآف جالانت، وافق على خطط إضافية للهجوم البري في قطاع غزة.