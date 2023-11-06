الشباب والرياضة: الحملة القومية « شارك..الكلمة كلمتك» تصل 5 محافظات

لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة

في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، علي إطلاق سلسلة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى التواصل مع جميع شرائح المجتمع لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لديهم، بجانب المساهمة في تعزيز الوعي السياسي لدى المجتمع والتعريف بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية القادمة ، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة التنمية قدماً نحو الازدهار والتطور، وخدمة الوطن بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، لليوم الثاني من الاسبوع الثاني علي التوالي ، فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة في 5 محافظات [ الدقهلية ، البحر الاحمر ، أسيوط ، المنيا ، سوهاج ] والتي تحمل شعار " شارك ٠٠ الكلمة كلمتك " ، بمشاركة نحو 3000 شابًا وشابة من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly وعدد من الكيانات والقيادات الشبابية بالمحافظات سالفة الذكر ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

وجاء مجمل الحديث حول اللقاءات الخمسة بالمحافظات سالفة الذكر ، بالتأكيد علي أن المشاركة في الحياة السياسية تعد ركيزة أساسية لبناء القوة الناعمة بالجمهورية الجديدة ، محفزًا المشاركين بأن يكونوا أشخاصًا إيجابيين، وأن يسهموا في العملية الانتخابية عن طريق الادلاء بأصواتهم، وعدم الالتفات إلى الأفكار الهدَّامة.

وتطرقت اللقاءات الي أن المشاركة السياسية تعد ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية، وأن التكاتف والتماسك والالتفاف حول قيادتنا السياسية من الأمور المهمة التي يجب أن نسعى إليها، وأهمية إثبات الذات في بناء الوطن، مؤكدًا أن مصر ستظل بلد العزة والكرامة رغم أنف الحاقدين .

وتكثيف البرامج التي تحث الشباب علي المشاركة السياسية لديهم ، وزيادة الوعي بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدراتهم نحو آليات تفعيل المشاركة السياسية، وكذلك تعزيز الوعي بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي لديهم بأهمية الهوية والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية.

تجدر الإشارة إلي أن وزارة الشباب والرياضة ، تستهدف تنفيذ ١٦٢ لقاء حواري بمحافظات الجمهورية ، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري ، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 ، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل ، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة ، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول .

يُذكر إن الهئية الوطنية للانتخابات ، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.