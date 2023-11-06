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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يختتم استعداداته غدًا الثلاثاء لمواجهة بيراميدز

مران الزمالك
مران الزمالك

 ينتظر عشاق كرة القدم المصرية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الزمالك بنظيره بيراميدز، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

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 ومن المقرر أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته عصر غد الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة بيراميدز المرتقبة في نصف نهائي كأس مصر.

 ويختار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قائمة الفريق للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادًا للقاء بيراميدز عقب نهاية مران الغد الثلاثاء.

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

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