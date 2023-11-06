تشكيل الفيصلي الرسمي لمباراة السد القطري في دوري أبطال أسيا

أعلن الجهاز الفني لفريق الفيصلي،عن تشكيل الفريق لمباراة السد القطري مساء اليوم الاثنين في المباراة المرتقبة على ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الـ4 في بطولة دوري أبطال أسيا .

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تشكيل الفيصلي الرسمي لمباراة السد القطري

-حراسة المرمى: نور بني عطية.

-خط الدفاع: أنس بني ياسين، مهند خير الله، حسام أبو الذهب، محمد كلوب.

-خط الوسط: عبيدة السمارنة، خالد زكريا، خاتم الروشدي، احسان حداد، أحمد أبو شعيرة.

-خط الهجوم: رزق بني هاني.

تشكيل السد القطري الرسمي لمباراة الفيصلي

-حراسة المرمى: مشعل برشم

-خط الدفاع: طارق سلمان، باولو اوتافيو، خوخي بوعلام، مصعب خضر

-خط الوسط: محمد وعد البياتي، جويليرمي دوس سانتوس، أكرم عفيف، جونزالو بلاتا.

-خط الهجوم: حسن الهيدوس، بغداد بونجاح.

موعد مباراة السد القطري والفيصلي في دوري أبطال آسيا

تبدأ مباراة السد القطري و الفيصلي في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 10 مساء بتوقيت الإمارات .