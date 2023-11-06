وصول التجهيزات الطبية لوحدتى طب الأسرة بميت فارس وناصر بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن استلام وصول التجهيزات الطبية لوحدتى طب الاسرة بميت فارس التابعة لادارة بني عبيد الصحية ووحدة طب الاسرة بقرية ناصر بادارة دكرنس

وصرح الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الأساسية بالدقهلية أن التجهيزات تضمنت جهاز أشعة وأجهزة سونار ووحدات أسنان وأشعة أسنان.

وأعرب وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن عمق تقديره وشكره لوزراة الصحة لحرصها الدائم على دعم صحة الدقهلية بأحدث التجهيزات مما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنيين.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع كفاءة المنشأت الطبية.