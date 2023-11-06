ضبط 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية، شنت حملة مكبرة بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على عدد من المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان في نطاق مركزي جمصة ونبروة..

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية أن الحملة التى قامت بها الإدارة بعضوية الدكتور محمد عبدالعزيز، والدكتور محمود الصاوي تبين من خلالها أن المراكز المضبوطة وعددها 3 تدار دون تراخيص وبواسطة أفراد غير مؤهلين ليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب ولا يتوفر بها أى من الاشتراطات اللازم توافرها فى المنشآت الطبية.

وأضاف فؤاد أنه تم اصطحاب المسئولين عن تلك المراكز إلى قسمى شرطة مركز جمصة ونبروة وتحرير محاضر بانتحال صفة طبيب وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر، بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.