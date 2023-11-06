الزمالك يختتم تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة بيراميدز في كأس مصر غدًا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته عصر غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المرتقبة في نصف نهائي كأس مصر.

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وعقب المران سيختار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قائمة الفريق للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا للقاء بيراميدز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.