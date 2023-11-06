عاجل
جوتيريش: خصصنا 1.2 مليار دولار لدعم غزة (فيديو)
الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يختتم تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة بيراميدز في كأس مصر غدًا

الزمالك
الزمالك

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته عصر غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المرتقبة في نصف نهائي كأس مصر.

اقرأ أيضًا.. 

txt

وكيل "رياضة أسيوط" يشارك "شباب يدير شباب" فاعلية "تعلم" بدورتها السادسة

وعقب المران سيختار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قائمة الفريق للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا للقاء بيراميدز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

الجريدة الورقية