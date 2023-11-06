وكيل "رياضة أسيوط" يشارك "شباب يدير شباب" فاعلية "تعلم" بدورتها السادسة

شارك وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط، الدكتور علاء جاد، في أنشطة الكيانات الشبابية بحضور فاعلية "تعلم" في دورتها السادسة "learn6" لـ "شباب يدير شباب" "YLY"، التي أطلقها وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس. تمت هذه الفاعلية في جميع محافظات مصر في نفس الوقت، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وبإشراف الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الشباب والرياضة ومكتب الوكيل الدائم. حضر الفاعلية الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط وعاطف محمد معاون وكيل الوزارة، وذلك في مبنى الإدارة بجامعة أسيوط.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط من قبل متطوعي وزارة الشباب والرياضة "شباب يدير شباب" "YLY" في فاعلية "تعلم" بدورتها السادسة “learn6” في أسيوط.

وأعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط عن تقديره لجهودهم الكبيرة وفخره بفكرة المشروع، وقدم الشكر والاحترام للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وشهاب جمال الدين مدير المشروع في وزارة الشباب والرياضة.

يعكس حضور الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط في فعالية "تعلم" بدورتها السادسة "learn6" التزامه بتعزيز الأنشطة الشبابية ودعم الشباب في تنمية مهاراتهم وقدراتهم. تم إطلاق هذه الفاعلية بمبادرة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تكنولوجيا الفيديو كونفرنس، وقد تم تنظيمها في جميع أنحاء البلاد في نفس الوقت تحت رعاية الوزير وبإشراف إدارة مكتب الشؤون المركزية للوزير ومكتب الوكيل الدائم.

تهدف فاعلية "تعلم" بدورتها السادسة "learn6" إلى تعزيز ثقافة التعلم المستمر بين الشباب في مختلف المحافظات. تتضمن الفاعلية ورش عمل ومحاضرات تدريبية حول موضوعات متنوعة تهم الشباب، مثل التنمية الشخصية، ريادة الأعمال، اللغات، التكنولوجيا، والمهارات الاجتماعية. هذا بالإضافة إلى فرص التواصل والتعارف بين الشباب وتبادل الخبرات والمعرفة.

وقد شارك الدكتور علاء جاد في أحد أنشطة برنامج "شباب يدير شباب" “YLY” الذي يعد جزءًا من فعالية "تعلم" بدورتها السادسة "learn6" وهذا البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات الشباب في إدارة وتنظيم الفعاليات الشبابية والعمل الجماعي. من خلال مشاركته في هذه الأنشطة، يعبر الدكتور جاد عن دعمه للشباب واهتمامه بتوفير الفرص لهم من أجل التعلم والتنمية الشخصية.

بهذه الأنشطة والفعاليات، يعزز الدكتور علاء جاد الروح التعاونية والمشاركة المجتمعية بين الشباب في محافظة أسيوط. ويؤكد أن الشباب هم القوة الدافعة والمستقبل، وأن دعمهم وتمكينهم يعد أحد الأولويات لوزارة الشباب والرياضة. إن حضوره في فاعلية "تعلم" بدورتها السادسة "learn6" ويعكس التزامه بتعزيز قدرات ومهارات الشباب وتوفير الفرص لهم لتحقيق تطلعاتهم وتحقيق التنمية الشاملة للشباب في مصر.

جانب من فعاليات "شباب يدير شباب" "YLY"

جانب من فعاليات "شباب يدير شباب" "YLY"