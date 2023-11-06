تقوي العظام.. طريقة عمل باستا بالسبانخ

الباستا من الوصفات الإيطالية التي انتشرت حول العالم لتنال إعجاب الجميع، كما تتعدد طرق تحضيرها ووصفاتها حسب الحاجة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل باستا بالسبانخ الصحية واللذيذة.

باستا

طريقة عمل باستا بالسبانخ

المقادير

- مقادير البشاميل :

حليب : لتر

دقيق : 30 جراماً

زيت الزيتون : 45 ملليلتراً

الكمون : رشّة

فلفل أسود : رشة

ملح : رشة

جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

- سبانخ : 500 جراماً (مفروم ومغسول بالماء ومصفّى)

- مشروم : 250 جراماً (مقطع شرائح)

- بصل : 200 جم (مفروم)

- ثوم : فص (مهروس)

- ملح : رشة

- فلفل أسود : رشة

- زيت زيتون : 30 ملليلتراً

- جبن موزاريلا : 150 جراماً (مبروش)

- باستا : 300 جراماً

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في قدر على النار، وإقلي البصل والثوم حتى يذبلا.

أضيفي السبانخ والمشروم وقلّبي المكونات لحوالي 10-12 دقيقة.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود وقلبي قليلاً، ثم ارفعي القدر واتركيه جانباً.

لتحضير البشاميل

في قدر على النار سخني الزيت، وأضيفي الدقيق وقلّبيه حتى يشقر لونه.

أضيفي الحليب وحرّكي باستمرار حتى تحصلي على صلصة سميكة القوام، ثم نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، والكمون، وجوزة الطيب.

اسلقي الباستا في قدر من الماء المغلي المملح على النار لحوالي 12 دقيقة حتى تنضج.

في قدر صلصة البشاميل أضيفي خليط السبانخ والباستا المسلوقة ثم قلّبي المكونات حتى تتداخل.

أضيفي جبنة الموزاريلا واتركي القدر لحوالي 5 دقائق حتى تذوب.

اسكبي باستا السبانخ في طبق التقديم وقدميها ساخنة.

فوائد تناول السبانخ

الوقاية من السرطان

تربط العديد من الدراسات البشرية بين استهلاك السبانخ وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وقد يساعد تناول هذا الأخضر المورق أيضًا في منع سرطان الثدي؛ لإحتوائه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة.

تقوية العظام

فوائد السبانخ للعظام لا تخفى على أحد. تفيد السبانخ في الحفاظ على العظام وتقويتها لاحتوائها على الكالسيوم. كما أنها تحتوي على مستويات عالية من فيتامين ك والمغنيسيوم، ما قد يقلل من خطر الإصابة بالكسور ويمكن أن يعمل جنبًا إلى جنب مع فيتامين د لزيادة كثافة العظام والمساعدة في توازن الكالسيوم في الجسم.

وتساعد السبانخ على منع ظهور هشاشة العظام في وقت مبكر. كما تساعد على بناء أنسجة العضلات ونمو الكولاجين.

الوقاية من تلف الدماغ والجهاز العصبي

تساعد السبانخ على الحفاظ على وظائف المخ، وخصوصًا في الأشخاص المرضى في سن متقدمة، يساعد المحتوى العالي من فيتامينات C و K وحمض الفوليك في الحفاظ على عمل الجهاز العصبي بشكل صحيح، كما أن السبانخ تحسن قدرات معالجة الدماغ.