"بدائل الألعاب الإلكترونية".. جلسة ارشادية بمدرسة الشهيد إسلام بنجع حمادي

نفذت أسرة التربية النفسية بمدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات بنجع حمادي، ملاحظة صفية لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي، والتي تعد إحدى جلسات خطة شهر نوفمبر للتربية النفسية.

وذلك لتوعية التلاميذ بأخطار الألعاب الإلكترونية وعرض البدائل الفعالة لتلك الألعاب وكان هناك تفاعل ملحوظ لمشاركة التلاميذ و استنباطهم للحلول والبدائل التي تناسب قدراتهم وميولهم وتشبع احتياجاتهم النفسية و الدراسية.

وقدمت مريم زكريا موجه التربية النفسية، جزيل الشكر لمدير المدرسة علي موسي، لتعاونه في إبراز دور التربية النفسية بالمدرسة.

كما وجهت الشكر للسيدة ناهد عبدالمجيد و السيدة ايرين سمير الإخصائيات بالمدرسة لحسن تعاونهما وادارتهما للجلسة.