حضري فطائر البطاطس على خطى المطبخ الهندي واستمتعي بسناك لذيذ

فطائر البطاطس الهندية من الوصفات الشهية والتي ترتكز في مكوناتها على التوابل العديدة؛ للحصول على نكهة مميزة ولذيذة، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات كسناك لذيذ وصحي.

فطائر البطاطس الهندية

طريقة عمل فطائر البطاطس الهندية

المقادير

2 حبة بطاطس (مسلوقة ومهروسة)

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء (مفرومة)

3 ملاعق كبيرة سميد ناعم

كوب دقيق

ملعقة كبيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كاري

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة زنجبيل (ناعم)

ملعقة صغيرة ثوم (ناعم)

4 ملاعق كبيرة زيت

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف كوب ماء (و2 ملعقة كبيرة كمية إضافية)

زيت حسب الحاجة (للقلي)

طريقة التحضير

ضعي البطاطس، والسميد، والدقيق، والملح، والبهارات، والكزبرة الخضراء، والزيت، والبيكنج باودر، في وعاء ثم اخلطيهم جيداً.

أضيفي الماء واعجني المكونات جيداً مع بعضها حتى تتشكل لديكِ عجينة متماسكة.

ادهني العجينة بالزيت وغطيها لـ 30 دقيقة لترتاح جانباً.

افردي العجينة بالشوبك مع رشة دقيق، وقطعيها دوائر باستخدام فنجان.

حمّي الزيت واقليهم مع رش الزيت على وجه كل قطعة حتى تنتفخ، وعندما يكتسبوا لوناً ذهبياً صفيهم ثم قدميهم.