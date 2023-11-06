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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة محشية بالجبنة

كرات البطاطس المقرمشة
كرات البطاطس المقرمشة محشية بالجبنة

كرات البطاطس المقرمشة محشية بالجبنة من الوصفات السريعة التي يعشقها الكبار والصغار، فتتميز بمذاقها اللذيذ والمقرمش، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بسهولة.

 

كرات البطاطس المحشية

طريقة عمل كرات البطاطس محشية بالجبنة

المقادير

- البطاطس : 6 حبات (مغسولة)

- حليب : نصف كوب

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- جبن الشيدر : كوب

- دقيق : نصف كوب

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- بقسماط : نصف كوب

- الزيت النباتي : 2 كوب

 

طريقة التحضير

في قدر من الماء المملّح على النار اسلقي حبات البطاطس، ثم قشّريها وضعيها في وعاء عميق.

اهرسي البطاطس مع الزبدة والحليب وجبن الموزاريلا جيداً.

ضعي مزيج البطاطس في قدر على نار هادئة، واتركيها حتى يثخن المزيج.

ارفعي القدر عن النار واتركي المزيج حتى يبرد.

اصنعي كرات صغيرة ومتساوية من مزيج البطاطس واحشيها بجبن الشيدر، ثم أغلقيها بإحكام.

غمّسي الكرات بالدقيق، ثم بالبيض، ثم البقسماط.

سخني الزيت في قدر على النار، واقلي كرات البطاطس حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة، ثم قدميها ساخنة.

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