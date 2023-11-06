صيد الدقي يختتم فعاليات بطولة كأس الاتحاد لاسلحة الرصاص "مسدس سريع"

اختتمت بطولة كأس الاتحاد لأسلحة الرصاص بميادين صيد الدقى فى منافسات رماية المسدس السريع رجال ومنافسات السيدات ، والتى أسفرت نتائجها عن الاتى :

نتائج البطولة..



أولا : منافسات رماية المسدس السريع رجال

توج عمر خالد ( المؤسسة الرياضية ) بالمركز الاول ، فيما فاز عمرو عسله ( المؤسسة الرياضية ) بالمركز الثانى ، وحصد ابراهيم احمد ( المؤسسة الرياضية ) المركز الثالث

ثانيا : منافسات السيدات

توجت هدير سعد ( المؤسسة الرياضية ) بالمركز الاول ، بينما احرزت اميرة فتوح ( المؤسسة الرياضية ) المركز الثانى ، وحققت نيرة احمد ( المؤسسة الرياضية ) المركز الثالث.

وعلى الجانب الأخر،،،

ختام بطولة كأس الاتحاد لأسلحة الرصاص بصيد الدقي

اختتمت منافسات بطولة كأس الاتحاد لأسحلة الرصاص التى اقيمت فعالياتها على ميادين الرصاص بنادي الصيد بالدقي والتي أسفرت نتائجها عن حصول رماة المؤسسة الرياضية العسكرية على المراكز الثلاثة الأولى بمنافسات البطولة.

حقق المركز الأول الرامي عمر خالد، وحصل على المركز الثاني الرامي عبد الرؤوف عبد الرؤوف، وجاء في المركز الثالث الرامي عمرو عسل.