تسليم 44 مشروعاً ضمن برنامج فرصة بالمنيا

تحت رعاية وزيرة التضامن الإجتماعي ومحافظ المنيا ، سلمت اليوم الإثنين ، مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا، 44 مشروعًا ضمن المرحلة الثالثة ، من برنامج فرصة للتمكين الإقتصادي ، بالتعاون مع جمعية مصر الخير.

تم التسليم بمقر توكيل شركة المتوكل بالله للعدد والأدوات بالمنيا ، بحضور وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا، ورئيس جمعية مصر الخير، ومدير المشروع، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وممثلي البنك الدولي، وتميزت المشروعات بتنوعها، حيث تم تنفيذها استجابة لرغبة الحرفيين في دعم مشروعاتهم الصغيرة وتمكينهم اقتصاديًا ، وتم توفير الأدوات والمعدات التي تساعد في تحسين مستوى عملهم الحرفي وضمان زيادة دخلهم.

بلغت قيمة كل مشروع 31,000 جنيه مصري، وشملت المشروعات مجالات متنوعة مثل ميكانيكا السيارات ، والدراجات البخارية ، والحدادة ، والبويات ، والسباكة ، والنقاشة ، والدهانات ، والنجارة ، واستورجي ، وخلاطات صناعة المنظفات المنزلية وغيرها.

كذلك تم توزيع معدات شملت ، كومبريسور هوائي ، وصواريخ تقطيع كهربائية ، وشنيور كهربائي وأنابيب أكسجين للحام ، وهيفت بمقاسات مختلفة ، ومعدات صيانة الكاوتش ، وفأرة كهربائية للأخشاب ، وخلاطات كهربائية لصناعة المنظفات.

يهدف مشروع فرصة للتمكين الإقتصادي إلى تحقيق مستوى معيشة أفضل للأسر الأولى بالرعاية، والإنتقال بهم من دائرة الإتكالية إلى الإعتمادية والإنتاج، مما يوفر لهم فرصة لحياة مادية أكثر استقرارًا واستدامة.