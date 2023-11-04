حماس تتهم أمريكا وبايدن بارتكاب المجازر بحق المدنيين في غزة

أصدرت حركة "حماس" بيانًا عاجلاً، اتهمت فيه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، وإدارته بتحمل المسؤولية عن مسلسل المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وكان آخرها استهداف مدرسة الفاخورة بجباليا، والتي تؤوي نازحين من الأطفال والنساء، وذلك بعد يوم واحد من استهداف مدرسة أسامة بن زيد بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وأضاف بيان حماس أن "الاحتلال يهدف من هذه المجازر إلى تهجير أهالي غزة، تحت ضغط القصف والإبادة والتطهير العرقي بغطاء مباشر من الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن، الذي يتحمل وإدارته المسؤولية كاملة عن جرائم الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الفاشي والفاشل ضد المدنيين في قطاع غزة".

في سياق مُتصل، قال ضابط عملياتي في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة في لواء المظليين ولواء جفعاتي.

وتابع الضابط العملياتي، أن القوات الإسرائيلية لا تُعلن عن العدد الحقيقي لقتلاها في المعركة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدرسة لإيواء النازحين في غزة

استهدف قصف لـ "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مدرسة لايواء النازحين في منطقة السكنة بمخيم جباليا بغزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط إصابات في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة لايواء النازحين في منطقة السكنة بمخيم جباليا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وأفادت الصحة الفلسطينية في بيان لها، بأنها تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين منهم 1250 طفلًا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى أن الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.

كما وجهت الصحة الفلسطينية، نداءًا عاجلًا للمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمراجعة مواقفه إزاء المجازر بحق شعبنا واستهداف المستشفيات.

وزير الخارجية الأردني يُطالب بوقف الكارثة الإنسانية في غزة

أكد وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية المُستعرة على قطاع ‎غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت.

وأضاف وزير الخارجية الأردني خلال لقائه بنطيره الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان، على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

الصحة الفلسطينية تُصدر بيانًا عاجلاً حول قصف مستشفيات غزة

صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية "مي الكيلة"، بأن إسرائيل في حربها على قطاع غزة تتنكر بالكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.