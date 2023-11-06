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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة برشلونة الرسمية لمباراة شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة ، قائمة الفريق التي تخوض مباراة  شاختار الأوكراني مساء غد الثلاثاء  على ستاد فولكسبارك ضمن منافسات الجولة الرابعه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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قائمة برشلونة لمباراة شاختار الأوكراني

حراسة المرمى: تير شتيجن – إنياكي بينا – أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – بالدي – رونالد أراوخو – إينجو مارتينيز – كريستنسن – ماركوس ألونسو – كوندي.

خط الوسط: روميو – فيرمين لوبيز – جوندوجان – جافي – كاسادو – بيدري.

خط الهجوم: فيران توريس – جواو فيليكس – لامين يامال – ليفاندوفسكي – رافينيا.

موعد مباراة برشلونة و شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا

تبدأ مباراة برشلونة وشاختار مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة ، و8,45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 9.45 مساء بتوقيت الإمارات .

 

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