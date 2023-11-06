كل ما تريد معرفته عن مسابقة شيخ الأزهر 2024

أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية فتح باب التقديم في مسابقة شيخ الأزهر 2024 السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتي تقام ‏تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك وفقًا لموعدها السنوي المقرر من قبل إدارة المعاهد الأزهرية.

موعد التقديم في مسابقة شيخ الأزهر 2024

فتحت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية، باب التقديم لمسابقة شيخ الأزهر 2024 وذلك من ‏الأربعاء 1 نوفمبر 2023 ولمدة 10 أيام، وتقوم الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد بتنفيذ إجراءات المسابقة، ‏ووفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة بالأزهر الشريف، وبإجمالي جوائز تتجاوز الـ23 مليون جنيه.‏



مستويات مسابقة شيخ الأزهر 2024

‏· المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء.‏

‏· المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا.‏

‏· المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس.‏

‏· المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.‏



شروط التقديم في باقى مراحل مسابقة شيخ الأزهر 2024

المستوى الأول والثاني: يحق لجميع الطلاب التقدم فيه.‏

المستوى الثالث: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية، والمرحلة ‏الإعدادية الأزهرية فقط التقدم فيه.‏

المستوى الرابع: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط التقدم.‏





مراحل مسابقة شيخ الأزهر 2024



المرحلة الأولى: اختبار أولى داخلي في المعهد أو المكتب أو الرواق.

المرحلة الثانية: تصفيات تعقد على مستوى المناطق الأزهرية، من خلال لجان التحكيم المعتمدة، ويتقدم الفائزون بها الحاصلون على 80% فأكثر من الدرجة الكلية إلى المرحلة ‏الثالثة.‏

المرحلة الثالثة: تصفيات مؤهلة تعقد على مستوى المناطق الأزهرية بمحكمين معتمدين من منطقة أخرى، ويعتبر الطالب الناجح في هذه الحاصل على 90% فأكثر من الدرجة الكلية؛ فائزًا في المسابقة يستحق الجائزة المقررة له. المرحلة الرابعة والنهائية: تعقد في القاهرة للطلاب العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية وفق الضوابط المقررة، وتكون تلك المرحلة لاختيار العشرين الأوائل على مستوى ‏الجمهورية.‏

رابط التقدم لمسابقة شيخ الأزهر 2024

يمكن للجميع المشاركة في المسابقة من خلال الضغط على الرابط التالي